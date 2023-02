Preso jovem que após matar a ex e esfaquear a mãe dela veio se esconder em Anápolis

Nesta segunda-feira (20), investigações realizadas pela Polícia Civil (PC) levaram a prisão de Vinícius Barbosa Dias, de 22 anos, suspeito de ter matado a ex-namorada Lalhia Lopes da Silva, de 25 anos.

O 4° Batalhão da Polícia Militar (PM) recebeu a informação de que ele estaria em Anápolis após fugir de Formosa, município goiano localizado no Entorno do Distrito Federal.

O crime aconteceu na última sexta-feira (17), quando a vítima foi surpreendida durante o sono e atacada com facadas dentro da própria casa.

Ao chegar no local e tentar ajudar a filha, a mãe acabou também sendo esfaqueada pelo suspeito, que conseguiu fugir.

Lalhia Lopes da Silva foi levada ao hospital, juntamente com a genitora, no entanto, acabou não resistindo a gravidade dos ferimentos.

Desse modo, ao G1, o delegado a frente do caso, Danilo Meneses, revelou que além do assassinato da operadora de caixa de farmácia, consta no inquérito policial a tentativa de homicídio da mãe dela.

Até o momento da reportagem, a mãe estava internada em um hospital de Formosa. A jovem assassinada deixa dois filhos pequenos, sendo um de 07 anos e outro de apenas 03.