Goiana mandou mensagem para a mãe pedindo socorro antes de ser assassinada pelo ex

Investigações realizadas pela Polícia Civil apontam que Lalhia Lopes da Silva, de 25 anos, pode ter sido assassinada a facadas, dentro da própria casa, pelo ex-namorado em Formosa, município goiano localizado no Entorno do Distrito Federal.

Ao chegar no local e tentar ajudar a filha, a mãe acabou também sendo esfaqueada pelo suspeito. O caso ocorreu na sexta-feira (17).

Desse modo, ao G1, o delegado a frente do caso, Danilo Meneses, revelou que além do assassinato da operadora de caixa de farmácia, consta no inquérito policial a tentativa de homicídio da genitora dela.

Segundo uma parente informou ao G1, antes de morrer, a jovem teria encaminhado uma mensagem de texto para a mãe pedindo por socorro.

Ao chegar na residência da filha, a genitora também foi agredida, mas revelou que o autor do crime teria sido um ex-namorado de Lalhia.

No momento, a mãe está internada em um hospital de Formosa e a polícia aguarda a recuperação dela para colher o depoimento.

A jovem assassinada deixa dois filhos pequenos, sendo um de sete anos e outro de apenas três.

Polícia segue em busca do suspeito de ter cometido o crime.