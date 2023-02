As mulheres solteiras talvez não entendam, mas as que tem um namorado, sabem de verdade as vantagens que é estar em um relacionamento!

E não estamos nos referenciando às vantagens como ter sempre um carinho, beijos ou companhia.

Estamos falando de sempre ter ali um homem ao lado para ajudar e ser o braço direito na hora que a coisa aperta.

6 utilidades que os namorados têm e muitas mulheres não aproveitam:

1. Fazer massagem

Começando nossa lista, já pensou em quão maravilhoso seria chegar do trabalho super cansada e se deparar com seu namorado super disposto a te fazer uma deliciosa massagem?

Bom, acredite, essa pode ser uma das vantagens de um relacionamento. Mas é claro que nem sempre o boy vai estar disposto, por isso, quando o humor dele estiver agradável, já aproveita para pedir aquela massagem no corpo.

2. Cozinhar

Outra coisa que você pode aproveitar da boa vontade e do bom-humor dele são os dotes culinários.

Para isso, nada como uma voz cheia de dengo e um jeitinho fofo de pedir para ele fazer o jantar. Sua solicitação será atendida!

3. Te ajudar com trabalhos

Sabe quando você está cheia de projetos para fazer no trabalho ou várias atividades da faculdade para entregar?

Bom, vai ser difícil achar um amigo que te ajude nisso, mas um bom namroado vai estar de prontidão para te ajudar.

4. Consertar coisas em casa

Mulherada, cai entre nós, os homens possuem uma certa maior habilidade com marcenaria, mecânica e construção, porque são tarefas que os agradam mais.

Por isso, não poupe esforços para pedir para seu namroado te ajudar a ajustar qualquer coisa em casa.

5. Te ouvir por horas

Quer fofocar? Desabafar? Contar como foi seu dia? Use seu namroado para isso!

Acredite, mas está no contrato de qualquer namoro que todo homem tem mais do que a obrigação de dar total ouvidos a amada e ainda soltar fortes opiniões sobre o assunto.

6. Topar todo e qualquer rolê

Por fim, outra coisa que está no pacote de namoro é aceitar todo e qualquer convite, por mais duvidoso que seja.

Sendo assim, seja velório, jantar, aniversário, consulta médica, seu namroado vai ser o melhor parceiro!

