Confusão termina com polícia após homem oferecer dinheiro para meninas mostrarem partes íntimas

Uma briga generalizada terminou com a polícia após um homem, que não teve a identidade revelada, pedir para que duas meninas mostrassem as partes íntimas em troca de dinheiro, na segunda-feira (20), em Goiânia.

A confusão se iniciou assim que o pai notou que a filha e a sobrinha estavam sendo assediadas. Indignado com a situação, ele começou a discutir suspeito e logo em seguida, destruiu o carro dele. A informação foi apurada pelo G1.

A Polícia Militar (PM) foi rapidamente acionada e o genitor relatou que primeiramente, pediu para que o homem fosse embora.

No entanto, o suspeito simplesmente teria entrado no veículo e ao invés de sair do local, tentou atropelar todos que ali estavam.

Segundo a polícia, ao não conseguir atropelar os pedestres, o motorista acabou perdendo o controle da direção do carro e foi parar em um lote baldio.

Neste momento, o pai de uma das vítimas de assédio, juntamente com uma outra pessoa, aproveitaram para destruir o veículo do homem.

Diante da confusão generalizada, o suspeito foi detido e os demais envolvidos foram encaminhados para a delegacia para que pudessem prestar os devidos esclarecimentos.