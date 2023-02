Família fica ilhada dentro de casa alagada pela forte chuva em Goiânia

Com a forte chuva que caiu sob Goiânia na tarde desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros precisou se mobilizar para socorrer uma família que ficou presa dentro de uma residência que alagou, na Rua RN 10, Setor Sevene.

Segundo a corporação, a casa ficou completamente alagada, contando com cinco pessoas presas no interior, sendo que no meio destas, estavam uma idosa e uma criança.

Diante dos fatos, os bombeiros foram às pressas para o endereço indicado para resgatar os integrantes da família, que se encontravam em risco de afogamento.

Nenhuma das vítimas resgatadas na operação tiveram ferimentos, no entanto, a residência sofreu com danos estruturais.

Com a busca e salvamento por alagamento finalizada, a corporação repassou o caso para a Defesa Civil.