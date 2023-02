Homem morre após sofrer mal súbito enquanto nadava no Lago Corumbá IV

Um dia após o corpo do jovem Brener Gabriel Andrade Vilaça ser encontrado no Lago Corumbá IV, mais uma pessoa acabou falecendo enquanto nadava no local – um homem de 45 anos.

Conforme apurado pelo Portal 6, ele era cardíaco e usava um marca-passo no coração.

Dessa forma, o homem tinha ido ao Lago Corumbá na segunda-feira (20), para descansar durante o feriado de Carnaval com um grupo de amigos.

No entanto, por volta das 16h, ele sofreu um mal súbito enquanto nadava e acabou desmaiando. Ele foi avistado pelos colegas já boiando nas águas, que retiraram a vítima do local para prestar ajuda.

Ao verem uma equipe do Corpo de Bombeiros fazendo uma ronda de jet-ski pelas proximidades, chamaram os militares para fazerem procedimentos de primeiros socorros no homem.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Abadiânia ainda com vida, mas acabou não resistindo e veio a óbito na unidade de saúde.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) os trabalhos de investigação da ocorrência.