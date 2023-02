Homem quase é arrastado com moto por enxurrada onde motoqueiro morreu em Goiânia

Menos de um mês da trágica morte do motociclista Warley de Melo Adorno, de 22 anos, um novo motoqueiro quase foi arrastado pela enxurrada também na Avenida C-107, no Jardim América, em Goiânia.

Imagens do momento exato em que o acidente quase aconteceu foram registradas no final da tarde desta terça-feira (21) e compartilhadas nas redes sociais pelo cinegrafista Bill Guerra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bill Guerra Mochilink (@bill.guerra)

No conteúdo, é possível ver que o homem, ainda não identificado, luta para conseguir resgatar a motocicleta e não ser arrastado.

No dia 30 de janeiro, naquele mesmo ponto da capital, o motoqueiro Warley de Melo foi levado pela enxurrada causada pela forte chuva.

Na época, a motocicleta do jovem foi recuperada pelo Corpo de Bombeiros no mesmo dia, no entanto, o corpo dele foi localizado apenas na manhã do dia seguinte, na altura da Avenida Padre Wendel, na Vila Abajá.

Temporal em Goiânia

Até o final da tarde desta terça-feira (21), o temporal já havia destruído o feriado de Carnaval de inúmeras pessoas.

Isso porque a enxurrada causada pela forte chuva na capital já causou diversos transtornos para os goianienses, deixando veículos e até mesmo famílias em uma situação bastante complicada.

Durante a tarde, os bombeiros foram rapidamente acionados para socorrer três carros que ficaram ilhados em frente ao shopping Passeio das Águas, sendo que um destes chegou até mesmo a ser arrastado pela água.

No mesmo período de tempo, uma família com cinco integrantes precisou ser resgatada após ficar presa dentro do próprio imóvel que acabou alagando e tendo as paredes destruídas.