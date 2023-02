Número de resgates chama a atenção em balanço parcial da Operação Carnaval em Goiás

O Corpo de Bombeiros divulgou nesta terça-feira (21) o balanço parcial da Operação Carnaval 2023, em Goiás. Até o início da manhã, foram registradas 2.034 ocorrências em todo o estado.

Segundo os dados parciais, as equipes foram mais acionadas para casos que envolviam resgates (996), seguidos de ações preventivas (778) e busca e salvamento (203).

Além disso, os bombeiros também atenderam a quatro ocorrências de incêndio urbano, três de produtos perigosos e três de defesa civil. Já os serviços aéreos, acidentes com viaturas e incêndios florestais tiveram duas ocorrências cada.

Infelizmente o período também foi marcado por afogamento com vítimas fatais em cidades do estado. Um deles resultou na morte de um jovem de 18 anos, tendo ocorrido no Lago Corumbá IV, em Abadiânia.

Houveram também duas ocorrências de retirada de corpos. Uma delas ocorreu em Anápolis, onde o corpo de um homem de 41 anos de idade foi encontrado no Córrego das Antas, e outra em Cavalcante, em que os bombeiros retiraram um homem de 54 anos do Rio Paranã sem sinais vitais, em uma fazenda nas margens do rio.

Para mais, foram registrados três casos de afogamento sem mortes, ou seja, situações em que as vítimas estavam em risco de se afogar. Um deles é de uma criança de seis anos que foi resgatada consciente em uma piscina em Aruanã, e levada até uma unidade de saúde.

A operação, que teve início na última sexta-feira (17) e contou com efetivo extra de bombeiros, termina nesta quarta-feira de cinzas (22), às 12h.