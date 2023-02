Prefeitura de Anápolis disponibiliza R$ 2 milhões para financiar projetos culturais; veja como se inscrever

A Prefeitura de Anápolis prorrogou as inscrições para projetos referentes ao edital 2022 do Fundo Municipal de Cultura (FMC) até sexta-feira (24).

A iniciativa oferece mais de R$ 2 milhões para fomentar ações e festivais artísticos no município, englobando desde lançamento de livros à realização de espetáculos que compõem o calendário cultural local.

As inscrições são online e gratuitas. Elas podem ser feitas através do site https://fmc-anapolis.netlify.app/.

Novos tipos de cotas de projetos foram inseridos neste novo regulamento. Os destaques deste edital são as vagas para a realização dos festivais de teatro, cinema, música e o Salão Anapolino.

As cotas de folias – como festejos e tradições – também são novidade, assim como as de Artes nas Escolas Municipais de Anápolis, voltadas a oficinas culturais nas linguagens de dança, teatro, música, artes visuais e outras modalidades.

“A ideia é alcançar cada vez mais talentos e novas ideias do setor cultural, com mais oportunidades de realizar os projetos com excelência e responsabilidade”, disse a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura de Anápolis, Eerizania Freitas.

Dúvidas a respeito do edital podem ser sanadas através da gravação de uma live, disponibilizada no mesmo site onde são feitas as inscrições.

O endereço virtual também fornece instruções de como solicitar formulários, pedidos de anuência de utilização de espaços e outros procedimentos pontuais.