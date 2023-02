Se você anda se sentindo meio inchado e buscar uma forma de desintoxicar e desinchar o corpo, existem formas naturais de se fazer isso sem que seja necessário gastar muito para isso.

Por meio dessas atitudes, você conseguirá ficar mais leve com o seu corpo e, de quebra, conseguirá manter uma rotina mais saudável no seu dia.

Por isso, veja as dicas que separamos para você e saiba quais são as formas naturais para desinchar o corpo.

6 formas naturais que são excelentes para desintoxicar e desinchar o corpo

1. Beber muita água

Ingerir bastante água é algo que pode ajudar a eliminar grande parte das toxinas do seu corpo. Então, se está querendo desinchar um pouco, procure beber bastante água ao longo do dia.

2. Beber chás

Outra dica que pode ajudar a desintoxicar o seu corpo é beber chás. O chá de leão ou o verde, por exemplo, podem ser um ótimo meio para auxiliar neste processo.

3. Esfoliação

Esfoliar a pele é outra forma de eliminar as toxinas do corpo. Com isso, você conseguirá remover a camada de queratina da pele e estimular a circulação na região, além de ficar com a pele macia como a de um bebê.

4. Aposte em frutas cítricas

Por meio de um composto chamado limonoide, as frutas cítricas – como kiwi, caju, limão e laranja – podem ajudar na liberação de toxinas no organismo. Então, aproveite!

5. Coma alimentos crus

Alimentos crus e frescos podem ter um efeito desintoxicante e ajudar a desinchar o corpo. A recomendação é que ao menos 50% das refeições seja compostas de um alimento fresco.

6. Coma folhas verdes

Por fim, o consumo de folhas verde é também mais um jeito dar mais leveza ao corpo. Tente optar por alimentos como couve, rúcula, agrião ou brocólis.

