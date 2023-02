Após deixar cargo de primeira-dama, Michelle Bolsonaro vira ‘blogueira’ e faz propaganda de loja de Goiânia

Após deixar o cargo de primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro tem tentado, por meio das redes sociais, emplacar uma nova profissão: a de influenciadora digital. Nesta terça-feira (21), a esposa de Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nos stories fazendo uma propaganda de uma loja de enxovais do Setor Marista, em Goiânia.

Na gravação, Michelle aparece passeando pelo estabelecimento goiano enquanto analisa alguns produtos e conversa com a proprietária.

No mesmo vídeo, a ex-primeira-dama ainda enalteceu o comércio e afirmou que estava se sentindo dentro dos parques da Disney ao andar pela loja.

Em outra publicação, divulgada no Instagram do comércio, mas não divulgada pela esposa de Jair, é possível ver o maquiador Agustin Fernandez – conhecido por ser um amigo próximo do clã Bolsonaro – presente no local.

“Que energia boa! Você é demais! Obrigada”, diz a legenda.

Além da publicidade, Michelle Bolsonaro também postou uma publicação da senadora Damares Alves (Republicanos) lamentando a morte da ex-deputada federal, Dona Iris.

“Meus sentimentos aos familiares, amigos e ao povo goiano”, escreveu ela.