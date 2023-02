Câmera flagra momento em que homem joga carrinho de supermercado na cabeça de mulher

Um incidente chocante foi flagrado em Santo Antônio do Descoberto, cidade no Entorno do Distrito Federal, após um homem jogar um carrinho de compras na cabeça de uma mulher, dentro de um supermercado.

O caso ocorreu na última quinta-feira (16). Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver a vítima na fila do caixa e o suspeito, que estava na posição imediatamente à frente.

Sem nenhum aviso, o indivíduo pega um carrinho vazio, ergue do chão e arremessa na cabeça da mulher, que caiu com o impacto do objeto.

Ao portal R7, o marido da vítima disse que eles não conhecem o sujeito e que em nenhum momento houve interação com ele.

Além disso, o agressor teria dito a outras pessoas que estavam no local que estava sendo chamado de “doido” antes de jogar o carrinho na mulher.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conduziu o homem à delegacia. A vítima recebeu atendimento médico e passa bem.

O mercado, por sua vez, informou por meio de nota que prestou atendimento à mulher e que repudia toda forma de agressão.