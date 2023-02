Chuva fez jogo entre Anápolis e Vila Nova ter intervalo gigante e o final não foi nada bom

A partida entre o Vila Nova e o Anápolis, na noite desta terça-feira (21), teve mais de uma hora de interrupção no intervalo, após chuva torrencial deixar o gramado do estádio Jonas Duarte parcialmente alagado.

O que eram pra ser só alguns minutos a mais para esperar uma melhora no clima, acabou se tornando um longo período de completa de paralização.

O jogo prometia grandes emoções, os dois times vinham com boas campanhas para as quartas de final, apesar de ambos terem empatado na última rodada.

O primeiro tempo foi apertado para o time da casa, o Anápolis, até tentava chegar, mas não oferecia perigo ao gol Vilanovense. Por outro lado, o time visitante parecia satisfeito com o empate fora de casa.

No entanto, ao fim do primeiro tempo, São Pedro resolveu interferir no andamento da partida, mandando uma chuva torrencial.

Um vídeo compartilhado no Twitter pelo perfil Anápolis FC mostra que a água precisou ser tirada do gramado com a ajuda de rodos.

FOI CHUVA!! Muita chuva no Jonas Duarte na noite desta terça feira, jogo, que geralmente tem menos de 2horas entre o apito inicial e final, teve quase três horas! 🐔🇾🇪 #AnapolisFC #Galo #Tricolor #CampeonatoGoiano #Chuva #JonasDuarte pic.twitter.com/Mo7IKTj7rJ — Anápolis FC 🇾🇪 (@AnapolisFCGalo) February 22, 2023

Mesmo com a dificuldade e todo o desconforto oferecido pela chuva, a torcida não desanimou e permaneceu no estádio esperando por uma mudança no rumo da partida.

Entre torcedores do clube anapolino, houveram comentário positivos e negativos. “A chuva falou mais alto, mas a torcida deu show👏” Disse um deles, pelo Instagram.

“Mais consideração pela TiT , torcida e o 12° jogador”, comentou outro, incomodado com as chuvas e o desempenho do time.

Entre os vilanovenses, também houveram reclamações acerca da partida. “Fomos ao jonas Duarte, cantamos, tomamos chuva e o time NADA !”, lamentou um torcedor em post do Vila Nova. “Vila não joga bem com chuva!! 😢👏”, afirmou outro.

A grande revolta dos torcedores é que ao final da partida, o jogo se encerrou no 0x0, não tendo um resultado nada positivo.