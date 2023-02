Famosa em Goiânia, doceria da Mariana Perdomo está chegando em Anápolis

Após se tornar queridinha em Goiânia e conquistar o paladar dos goianos, a Perdomo Doces, famosa confeitaria da jovem Mariana Perdomo, está estudando a possibilidade de abrir uma loja em Anápolis.

Caso o projeto realmente saia do papel, novo estabelecimento funcionará dentro do supermercado Rio Vermelho, na modalidade take away, com previsão de inauguração já para o mês de março.

Apesar de ainda faltar um tempo para que a provável inauguração realmente aconteça, muitos anapolinos que são fãs da confeitaria estão sonhando com o momento em que enfim terão as delícias pertinho de casa.

Alguns dos maiores destaques da marca são as tortas no pote, além de bolos de aniversário, cafés decorados e muitos outros quitutes deliciosos.

Mariana Perdomo

A famosa Doceria Mariana Perdomo, que após um rebranding passou a se chamar Perdomo Doces, localizada originalmente no Setor Bueno, em Goiânia, atualmente conta com 04 lojas e um estande no supermercado Empório Prime da avenida 85.

Além disso, a famosa confeitaria goiana também está presente em Brasília, levando os deliciosos doces para o Shopping Conjunto Nacional.

A primeira loja foi inaugurada em Goiânia ainda em 2018, sendo um sonho da jovem Mariana Perdomo, que veio de Iporá para a capital estudar gastronomia.