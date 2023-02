Homem arranca lágrimas de cidade após ganhar na loteria e dizer o que vai comprar com prêmio

Um homem decidiu compartilhar como foi vencer na loteria, na última terça-feira (21), e quais os próximos planos com o dinheiro. Mas o que mais impressionou a todos foi um desejo ímpar que ele guardava no coração.

Adam Scaife, de 48 anos, explicou que há seis anos perdeu um filho recém-nascido após a esposa sofrer um parto prematuro e apenas um dos gêmeos sobreviver.

Com muita dificuldade para cuidar da outra filha e fazer o funeral do pequeno, o ganhador explicou que não sobraram condições para comprar uma lápide e realizar um memorial para o neném, que também foi nomeado de Adam.

Logo, a primeira decisão que ele tomou depois de pegar o cheque de £ 35 mil (cerca de R$ 217,3 mil), foi realizar o antigo sonho de conceder um espaço lindo fúnebre para o bebê.

“Queríamos um lugar que fosse especial e até economizamos um pouco para o memorial, mas é muito difícil no momento. Mas agora, com isso, podemos dar a ele um lugar para descansar, porque simplesmente não podíamos pagar”, disse ao The Sun.

Além disso, o apostador prometeu investir em uma chácara, tendo em vista que já havia comprado um pedaço de terra anteriormente, com o intuito de educar os filhos sobre comida, animais e natureza.

Adam contou que a esposa Dawn Scaife também sonha em conhecer a Disney, na Flórida (EUA) e, por isso, logo estarão partindo para a viagem.

“Será bom para ela se sentar e relaxar em uma praia e não ter que se preocupar com nada porque ela é uma mãe absolutamente inacreditável, então ela precisa disso”, acrescentou o marido.