Procurado por tráfico de drogas se ‘entrega’ ao ficar nervoso durante abordagem da PRF, em Anápolis

Durante uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma descoberta surpreendente que acabou com a prisão de um homem, de 30 anos, na zona rural de Anápolis, por volta do Km 48.

O Portal 6 apurou que os agentes pararam o veículo que estava sendo dirigido pelo suspeito acompanhado de uma passageira. Porém, ao entregar a CNH, perceberam nervosismo da parte do motorista.

Perguntaram então o número de CPF do homem e o nome da mãe registrada no documento, ele não soube informar e tenso, confessou aos policiais que havia comprado a carteira falsa no município de Minaçu, por R$150.

Ao verificarem o verdadeiro nome do suspeito, perceberam que se tratava de um procurado por tráfico de drogas, havendo um mandado de prisão em aberto contra ele.

Foi dada a voz de prisão e o homem foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por uso de documento falso e preso devido ao mandado.