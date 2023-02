Quatro destinos que dá pra viajar direto de Goiânia e muita gente não sabe

Os moradores de Goiás que pretendem aproveitar os feriados prologados para conhecer novos destinos turísticos podem contar com uma facilidade a mais em 2023. Várias cidades passaram a contar com voos diretos do Aeroporto de Goiânia e tornaram mais rápida e prática a rotina do viajante goiano.

Pensando nisso, o Portal 6 realizou um levantamento com as cidades onde é possível realizar a conexão direta. A primeira se trata de Curaçao, uma das mais belas ilhas caribenhas. Na última semana, a empresa aérea Azul anunciou que passará a oferecer para os passageiros uma nova rota para o destino, sem a necessidade de escalas.

Outra cidade paradisíaca que passou a receber voos diretos recentemente é João Pessoa, na Paraíba. Ideal para os que gostam de mar e agito, a capital é conhecida pelas praias exuberantes, especialmente a de Tambaú e Cabo Branco, além das casas noturnas e arquitetura barroca e art nouveau.

Os turistas também contam, embora temporariamente, com o conforto de sair direto de Goiânia para Maceió, no estado do Alagoas. Os voos são ofertados pela Azul e devem realizados até setembro deste ano. A cidade tem uma das praias mais belas do país, uma vez que a costa é protegida por recifes e a areia branca da região forma paisagens de encher os olhos.

Já aqueles que buscam fugir das multidões podem apostar em Vitória, no Espiríto Santo, que seduz com visão de tirar o fôlego devido a junção do mar e das montanhas. As passagens áreas para o município, conhecido pela grande quantidade de ilhas, costumavam ter conexões em aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, mas agora há mais opções para quem quer visitar a capital capixaba.