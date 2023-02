Cidade do interior de Goiás abre processo seletivo com salários de até R$ 33 mil

Estão abertas as inscrições para participar do concurso na área da saúde, da Prefeitura de Campos Belos, que fica na região Nordeste do estado.

São 13 vagas disponíveis para início imediato e 28 para a formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$1,3 mil até 33 mil.

Para participar do certame, os candidatos devem, até o dia 30 de novembro, entregar um envelope no setor de protocolo da prefeitura do município contendo os documentos pessoais, currículo, comprovante de endereço, telefone para contato, profissão, e-mail, número de registro no conselho de classe e declarações especificadas no edital. Não será cobrado taxa.

As oportunidades são destinadas a pessoas físicas e jurídicas e abrangem os cargos de nutricionista, médico da família, psicólogo pediatra, fisioterapeuta, médico plantonista, técnico em enfermagem, radiologia, assistente social e odontólogo.

Os selecionados no processo seletivo atuarão na Atenção Primária da Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e nas Saúdes da Família e Prisional.

Mais informações estão disponíveis no edital.