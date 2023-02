Conheça o rancho a 50 minutos de Goiânia que é perfeito para aproveitar com toda a família

Todos sabem o quão estressante é a rotina das cidades, com o trabalho, trânsito e ruas lotadas. Agora, para quem quer dar uma respirada e encontrar um lugar para aliviar um pouco a pressão, é necessário buscar com antecedência um local adequado e no precinho.

E é aí que surge a oportunidade ideal, o Rancho Vista Bella, localizado no município goiano de Bonfinópolis, apenas a 50 minutos de Goiânia.

O espaço consegue abrigar até 14 hóspedes, com espaço mais do que suficiente para ir com a família e os amigos.

Possuindo uma área de 2.500 metros quadrados, cercada por muito verde, é um prato cheio para os amantes da natureza.

Devido a localidade reservada, é possível ter uma belíssima vista para as montanhas e os espetáculos no céu, tanto durante o dia quanto a noite.

Com um ambiente interno grande e confortável, a hospedagem oferece uma sala com sofá, painel e rack; uma cozinha com geladeira e conjuntos de armários; duas suítes, cada uma contendo uma cama de casal, uma de solteiro e dois colchões extras. Os banheiros de cada suíte possuem chuveiros elétricos e armários.

Agora na área externa é possível aproveitar momentos de qualidade na varanda espaçosa com uma vista exuberante, mesa de sinuca, uma piscina com cascata e aquecimento solar, espreguiçadeiras, um freezer cervejeira vertical, fogão a lenha e a gás, balanço em madeira e diversas outras comodidades.

Além do mais, o rancho aceita a entrada de animais, para que nenhum membro da família perca essa viagem.

O espaço pode ser encontrado para reservas através do site AirBnB. Nos comentários, também é possível comprovar a satisfação dos clientes que já experimentaram a estadia.

“Espaço excelente, nos sentimos a vontade. Casa aconchegante, área externa da casa e lazer super convidativos. A anfitriã de uma extrema educação e super atenciosa” comentou uma.