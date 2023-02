Detetive divulga resultado de teste feito em jovem que diz ser Madeleine McCann

O detetive particular responsável pelo caso da jovem que alega ser Madeleine McCann apontou que os resultados do teste de biometria realizados foram negativos.

Francisco Marco explicou que, apesar de Julia Wendell, de 21 anos, acreditar ter fortes semelhanças físicas com a garotinha desaparecida, não há tantas indícios assim.

Em entrevista à rádio catalã RAC 1, o investigador alegou que foi realizada o exame de biometria comparando as fotos da pequena Madeleine com antigos retratos de Julia, mas nada pôde ser comprovado – já que as feições não combinaram.

Apesar disso, as autoridades envolvidas no caso ainda aguardam o resultado do teste de DNA entre com os pais da vítima desaparecida e a jovem.

“Posso achar que é uma fraude, mas não posso dizer sem provas. Essa jovem procurou a polícia e ninguém deu atenção, tendo então aberto a conta de Instagram onde já tem milhares de seguidores, sendo que antes tinha muito poucos”, pontuou o detetive Francisco.

“O primeiro passo deveria ser contactar a família biológica e não os McCann através do Instagram”, afirmou.