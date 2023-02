Homem utiliza de credibilidade da ACIA para aplicar novo golpe em Anápolis

Um novo golpe tem feito vítimas em Anápolis e dado dor de cabeça para os funcionários e associados da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA).

Ao Portal 6, o assessor de comunicação da ACIA, Michael Santos, relatou que mais de 10 pessoas já caíram na fraude e muitas vítimas estão procurando a instituição acompanhados da Polícia Civil (PC).

Segundo Michael, o homem divulga online a venda de diversos tipos de arames e afirma aos compradores que o escritório dele fica na sede da associação.

“Ele aplica os golpes e fala que o escritório dele é dentro da ACIA, vende os arames para empresários, fazendeiros e pessoas em geral, depois não entrega, aí muitos vêm aqui ou ligam reclamando”, pontuou. Para ele, essa é uma forma de conquistar a confiança dos ‘clientes’.

Com isso, a ACIA alerta para que a população tome cuidado e caso seja necessário, denuncie diretamente na PC.

“Eu tenho pedido para que, se a pessoa desconfiar ou cair no golpe, entre em contato com a Polícia Civil, através do telefone (62)3328-2700, e denuncie para nos ajudar a resolver a situação”, destacou.

Michael ainda ressalta que todos os serviços e benefícios oferecidos pela ACIA são sempre publicados nas redes sociais oficiais.