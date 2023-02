Jovem de 19 anos é suspeito de agredir companheira e fugir com filho de 1 ano, em Goiânia

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia, na noite da última terça-feira (21) no Setor Jardim Presidente, em Goiânia. Um jovem casal teria discutido e partido para as vias de fato, terminando com um hematoma de soco no rosto da moça e com a fuga do rapaz, levando o filho de 01 ano.

Segundo o G1, o jovem, de 19 anos, fugiu com a criança, filha de ambos, e foi encontrado na rua Juscelino Kubitschek, a poucas quadras do local. Ele alegou que a companheira estava embriagada e o teria ameaçado com uma faca, momento no qual ele estava com a criança no colo e reagiu desferindo socos contra ela.

A mãe da vítima foi quem alertou os policiais, que coincidentemente estavam em patrulhamento na mesma rua e se prontificaram para verificarem a ocorrência. Chegando no local, encontraram a vítima com machucado no olho direito, mas o jovem já havia deixado o local.

A jovem, de 24 anos, apenas alegou aos agentes que foi agredida pelo companheiro, que em seguida fugiu com a criança.

Em apuração do G1, a defesa do suspeito alegou que a agressão aconteceu em autodefesa, devido ao estado embriagado da jovem, e que a motivação da briga seria pelo jovem querer levar o filho para a casa da mãe e a companheira não aceitar.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde caso foi registrado e foram realizados os devidos procedimentos.

De acordo com advogado do suspeito, a audiência de custódia do jovem aconteceu nesta quarta-feira (22), e lhe foi concedida liberdade provisória.