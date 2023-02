Motociclista se revolta com radar e destrói aparelho com socos; veja vídeo

A revolta pela instalação de radares de velocidade em Goiânia levou um motociclista a tomar uma atitude drástica. Ao avistar o aparelho sendo fixado na Avenida Guarapari, na capital, o motorista parou o veículo e, com socos, quebrou o detector.

A cena foi flagrada por um outro condutor que estava no local e acabou viralizando nas redes sociais ao longo da semana.

Na gravação compartilhada por um internauta no Twitter, o condutor aparece parado ao lado do radar e, em um dado momento, o acerta com alguns socos.

Ao finalizar a ação, é possível ainda ver o homem deixando o local, com o auxílio da moto, e dois funcionários da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) se dirigindo até o aparelho já destruído.

Nos comentários da publicação, alguns internautas elogiaram a postura do motorista e até consideraram a atitude digna de um herói.

“Nem todo o herói usa capa”, brincou um.

“Tragam uma medalha pra esse herói”, falou outro.