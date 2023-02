As máscaras de várias pessoas cairão para alguns signos que descobrirão da pior forma que não podem confiar em ninguém, sequer na própria sombra.

Essas casas astrológicas acabaram depositando várias fichas de confiança em pessoas próximas e, com isso, o tombo poderá ser horrível. Por isso, é bom abrir os olhos a partir de agora.

Vale a pena lembrar que ninguém é 100% confiável ou honesto. As pessoas só mostram o que convém a elas e você não deve acreditar em todas as cenas apresentadas.

Se não quiser se machucar, é melhor estar de olhos abertos com quem está ao seu redor, pois algumas mentiras poderão ser reveladas em breve. Confira os signos que precisam ficar em alerta!

3 signos que descobrirão da pior forma que não podem confiar nem na própria sombra:

1. Touro

Os taurinos demoram a confiar nas pessoas, mas quando entregam o amor e a confiança, podem acabar ficando cegos, idealizando uma fidelidade e reciprocidade infinita, que só existe na cabeça deles.

Esses nativos não são ingênuos, mas tão muito idealizadores, românticos, fiéis e acreditam que as pessoas possam ser assim como eles.

Isso pode se tornar um grande problema em breve, pois algumas verdades serão reveladas, tirando o chão dos taurinos. Para sobreviver bem a essa decepção, é importante ser resiliente e não agir pela emoção.

2. Câncer

Os cancerianos, por suas vezes, não serão diferentes. Eles depositam muitas expectativas em todas as pessoas que criam um vínculo legal e essa situação pode acabar os colocando em uma posição mais vulnerável.

Desta vez, a decepção virá de alguém que conheceu há pouco tempo, mas que já tem criado fortes laços de confiança. Essa pessoa não quer o seu bem e isso servirá como lição para as próximas situações.

Deixe o lado emocional menos aflorado nesse próximo mês e opte pelo racional. Isso será importante para lidar com a forte frustração.

3. Libra

Por fim, os librianos também poderão descobrir uma grande mentira e ter uma decepção incalculável com uma pessoa muito próxima.

Essa casa preza muito por manter o equilíbrio com todos ao redor e isso acaba os tornando presas fáceis para pessoas mal intencionadas, que se aproximam por interesse e passam uma rasteira logo depois.

É preciso ter os pés no chão e saber lidar com isso, apenas se afastando e deixando que a vida e o karma cuide do restante. Coloque sua saúde mental como a prioridade da sua vida.

