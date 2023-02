Acompanhada de vento forte, chuva derruba árvores e causa estragos em Goiânia

Um completo caos. Essa é a melhor forma de descrever o cenário de Goiânia nesta sexta-feira (24), após uma forte chuva, acompanhada de uma intensa ventania, causar estragos na cidade, chegando até a derrubar árvores nas ruas.

Vídeos coletados pela equipe do Portal 6 nas redes sociais mostram diversos pontos da capital goiana sendo atingidos pelo temporal.

Na região da Rua 44, famoso polo de moda no município, os ventos fortes assustaram quem passava pelo local, levando água para dentro dos comércios.

Já no cruzamento da Avenida T-2 com a Avenida T-8, no Setor Bueno, a ventania chegou a arrancar uma árvore que estava em um canteira pela raiz.

E não foi apenas nessa localidade que teve queda de vegetação. No Jardim América, um ônibus precisou passar por cima da calçada na Avenida C-4, para desviar das ramificações caídas.

Nas imagens, é possível ver um indivíduo de mochila nas costas – provavelmente um passageiro – dando instruções para o motorista contornar o obstáculo na via.

Por fim, diversas ruas ficaram alagadas em Goiânia, causando congestionamentos e os motoristas tiveram de prestar atenção redobrada para não ficarem com os veículos ilhados ou serem arrastados pela enxurrada.

Para tentar minimizar os estragos, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se reunião com secretários municipais nesta sexta-feira (24), buscando elaborar um planejamento e evitar maiores danos causados pela chuva na capital.