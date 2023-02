Goiás é o segundo estado do Brasil com o combo mais caro do Big Mac

Goiás é o segundo estado com o combo do Big Mac, lanche do Mc Donalds, mais caro do Brasil. Os dados são baseados em um levantamento feito pela HelloSafe Brasil – plataforma de comparação de produtos financeiros. O lanche é comumente utilizado como parâmetro para apontar o custo de vida em diversos países do mundo.

A pesquisa considerou o valor médio do combo do Big Mac, que consiste em um refrigerante de 500 ml e uma porção de batata frita, em ao menos cinco unidades do restaurante em todos os estados. Os preços foram coletados no dia 15 de fevereiro.

De acordo com o levantamento, o custo médio da refeição completa em Goiás é de R$ 31,37 – sendo essa a segunda mais cara do país.

O estado perde apenas para o Pará (PA) em que o valor do combo completo sai por R$ 31,90 – preço mais caro do Brasil.

Em contrapartida, o valor mais barato encontrado no Brasil foi em Santa Catarina (SC) de R$ 27, 85. Se comparado ao território goiano, a diferença de preços é de R$ 3,52.

Além de Goiás, também aparecem no ranking dos estados com o combo mais caro: Tocantins, com R$ 30,90; São Paulo, com R$ 30,88 e Pernambuco, com R$ 30,80.

Já as localidades onde a refeição é mais barata são: Maranhão(R$ 28,05 ), Rio Grande do Norte (R$ 28,05), Distrito Federal (R$ 28,10) e Sergipe (R$ 28,30).