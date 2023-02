Inpe mostra quais as 6 cidades de Goiás com a maior concentração de raios

Com o grande número de tempestades que vem atingindo o estado de Goiás, ver raios cortando os céus se tornou algo comum para os moradores locais.

Só em Anápolis, por exemplo, foram registrados cerca de 5,4 mil raios em 4h, no dia 12 de fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No entanto, apesar desse número surpreendente, o município não está sequer no topo do ranking do Inpe queda de raios em Goiás.

O Portal 6 fez um levantamento a partir dos dados registrados na plataforma do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), elencando as seis cidades com os maiores índices de descargas elétricas atmosféricas no estado.

Vale destacar que todas essas localidades se encontram na região Sul de Goiás, muito próximas ou fazendo divisa com Mato Grosso do Sul (MS) ou Minas Gerais (MG).

Em 6º lugar, encontra-se Paranaiguara, município com população estimada em 10,2 mil habitantes. Nele, a taxa de queda de raios é de 5,04 por km2/ano.

Na sequência, temos Serranópolis. A cidade, que possui um grande acervo arqueológico de Goiás, registra 5,12 raios por km2/ano.

Em 4º lugar, entra o município de Itajá. Com metade da população de Paranaiguara – cerca de 5 mil habitantes – ele tem um índice de 5,40 descargas atmosféricas por km2/ano.

Abrindo o “pódio” do ranking, com 5,47 quedas de raio por km2/ano, Chapadão do Céu é a 3º cidade no estado nesse quesito.

A vice-colocação ficou para Lagoa Santa, com 5,53 descargas por km2/ano. Ela perde apenas para a vizinha Aporé.

Localizado a 456 km de Goiânia, o pequeno município de aproximadamente 4,2 mil moradores é o lugar onde mais cai raios em Goiás, com registros de 5,74 por km2/ano.

No entanto, apesar de ser destaque em Goiás, Aporé está longe de ser a cidade com maior incidência de raios do Brasil. Ela se encontra apenas na 1293º colocação nacional.