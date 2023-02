Meteorologia aponta risco de tempestade em 29 municípios goianos no sábado (25); veja quais

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta para o risco potencial de tempestades em 29 municípios neste sábado (25). A previsão foi feita com base em imagens de satélite analisadas às 7h da manhã desta sexta-feira (24), e a precipitação deve ser mais volumosa na região Sudoeste.

Os municípios com risco potencial de tempestade são: Adelândia, Americano do Brasil, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Cachoeira Alta, Caçu, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Faina, Firminópolis, Goiás.

Além delas, entram na rota das tempestades: Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Matrinchã, Mineiros, Montividiu, Mundo Novo, Nova Crixás, Perolândia, Piranhas, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis.

A precipitação deve ser mais volumosa em Serranópolis e Chapadão do Céu (21,8 mm) cada, Baliza (17,6 mm), Jataí (15,6 mm), Caiapônia (15,4 mm) e Mineiros (14,8 mm).

Também foi divulgado que a previsão para fim de semana é de calor combinado com pancadas de chuva. Em Goiânia, temperatura máxima pode chegar a 31ºC.