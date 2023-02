Sexo sem camisinha? Saiba onde encontrar profilaxia pós-exposição (PEP) em Goiás

As pessoas que se descuidaram no Carnaval e tiveram relações sexuais desprotegidas, ou seja sem o uso da preservativo, podem recorrer a uma estratégia de prevenção disponível gratuitamente na rede pública de algumas localidades de Goiás e, assim, diminuir o risco de infecção de doenças sexualmente transmissíveis (ISTs).

Trata-se da profilaxia pós-exposição (PEP). Por meio de alguns medicamentos antirretrovirais, que fazem parte do coquetel utilizado no tratamento da Aids, o método é capaz de reduzir o risco de pessoas que entraram em contato com o vírus.

A medida de urgência pode ser iniciada de 02 até 72 horas após a exposição e é recomendada para as pessoas que tiveram relação sexual consentida, sofreram violência sexual ou tiveram contato com algum material biológico durante um acidente de trabalho.

Em Goiás, a solicitação da PEP está disponível em sete unidades de saúde nas cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida, Catalão, Cidade Ocidental, Jataí e Rio Verde.

Na capital goiana, a medida está disponível no Centro de Referência em Diagnóstico Terapêutico (CRDT), que fica na Rua 87, no Setor Sul. O atendimento no local acontece de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Já em Anápolis a profilaxia pode ser obtida no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), na Avenida São Francisco, no Bairro Jundiaí. Por lá, a solicitação pode ser feita de segunda a sexta, das 07h às 17h.

O Centro de Testagem e Aconselhamento de Rio Verde, que fica Rua Comendador Leão, no Solar Campestre, também disponibiliza o coquetel de medicamentos. O ambiente fica aberto de segunda a sexta, das 07h às 17h.

Veja abaixo quais os locais que oferecem a PEP nas demais localidades:

Jataí

Serviço de Assistência Especializada em HIV/Aids (SAE), na Rua Caçu esquina Joaquim Caetano com a Divino Espírito Santo.

Aparecida de Goiânia

Sae/Cta Aparecida de Goiânia – Rua C 22, Quadra 22, que fica no Jardim Boa Esperança. Horário de atendimento: 07h às 17h, de segunda às sexta.

Cidade Ocidental

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Serviço de Assistência Especializada (SAE) que fica na SQ13, quadra 10, na Área Especial. Atendimento segunda à sexta, das 08h até às 17h.

Catalão

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) na Rua Major Paulino, 808, Nossa Sra. Fátima. Horário de atendimento: 07h às 17h, de segunda às sexta.