Banda internacional que marcou época em novela da Globo vai fazer show em Goiânia

Votemos para a década de 2000. Enquanto na telinha, a Rede Globo exibia a novela Coração de Estudante, mais precisamente em 2022 e que se passava na charmosa cidade mineira de Tiradentes, a trilha sonora não era outra: Werever you will go.

Mesmo para os mais jovens, mas amantes da música, a letra pode vir fácil à mente. Mas é isso. A banda californiana The Calling confirmou presença em Goiânia. Registre a data no calendário: 13 de maio.

O show do californianos vai acontecer no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO).

Os ingressos já estão à venda no site alphatickets e podem ser adquiridos por valores que vão de R$ 90 até R$ 300.

Essa é uma reprogramação da turnê que estava aguardada para o fim do ano passado. Na ocasião, quando justificaram o não comparecimento por problemas logísticos, The Calling passaria por oito capitais: São Luís (MA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (BSB), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP). Agora, Goiânia entrou na nova rota.

A banda é formada por Alex Band (vocal), Aaron Kamin (guitarra), Sean Woolstenhulme (guitarra), Billy Mohler (baixo) e Nate Wood (bateria).