Com a adição de alguns ingredientes e um preparo especial, esse lanche de dar água na boca vai te surpreender

Ruan Monyel - 12 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@estela_home_)

Em dias de extrema correria, o clássico pão com mortadela é uma excelente opção de lanche para matar a fome em meio à rotina agitada.

Mas mesmo sendo um clássico, que para muitos é um simples “bauru”, é possível transformar esse simples lanche em uma verdadeira iguaria gastronômica.

Basta uma pitada de criatividade e a adição de alguns ingredientes para recriar a receitinha que viralizou nas redes sociais.

Quem come pão com mortadela dessa forma não vai mais querer saber de outra.

Independente da classe social e da região em que mora, é quase impossível resistir ao tradicional pão com mortadela.

Se apenas os dois ingredientes já são deliciosos juntos, imagine acrescentar alguns condimentos para dar um “up” no lanchinho.

Um vídeo publicado por meio de um perfil no Instagram (@estela_home_) ensina um jeito completamente novo de fazer pão com mortadela, que vai conquistar seu paladar.

Para fazer a receitinha, corte um pão francês ao meio e passe manteiga ou margarina.

Depois, toste o pão na frigideira quente até que ele fique douradinho e, então, ainda com a panela quente, faça uma espécie de sanduíche, intercalando a mortadela com o queijo muçarela.

Vire as camadas na panela, para fritar por igual até que o queijo esteja completamente derretido.

Por fim, coloque o recheio dentro do pão e se delicie com esse “pão com mortadela gourmet”. Fala sério, deu água na boca, né? Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estela Home -Receitas fáceis (@estela_home_)

