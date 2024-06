6 profissões com salários de R$ 5 mil que não precisam de faculdade

Vamos explorar quais os ramos em que você pode atuar para conquistar um salário acima da média brasileira

Pedro Ribeiro - 11 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/ Cottonbro Studio)

Nos últimos anos, algumas profissões vêm se destacando por não precisarem de diploma e ainda por cima pagarem excelentes salários.

Atualmente, já é possível receber R$ 5 mil de remuneração, ou até mais!

Incrível não é mesmo? Pois bem, confira quais são essas áreas profissionais e qual ramo você deve atuar para ganhar um salário acima da média brasileira.

1. Assistente de técnico de som

Também conhecida como microfonista, a área é responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos e pelo posicionamento dos microfones em concertos, espetáculos, shows, cinemas, televisão, rádios e podcasts.

2. Programador

Nos últimos anos, programadores estão entre as profissões cada vez mais procuradas no mercado de trabalho.

No caso de programadores autodidatas, a remuneração inicial é ainda maior. Em alguns casos, é possível ingressar no mercado de tecnologia e alcançar salários acima de R$ 5 mil.

Sabendo aproveitar as oportunidades de trabalho remoto e projetos independentes, é possível que você faça seus próprios horários e ainda consiga uma boa grana.

3. Criador de conteúdo digital

Independente do nicho, criadores de conteúdos conseguem ganhar um bom dinheiro no final do mês.

Por conta de patrocínios e engajamento das contas, a remuneração pode até mesmo ultrapassar os R$ 5 mil.

4. Tatuador

Outra profissão que teve ascensão nos últimos anos, foi a de tatuador. Com a valorização, o seu ganho mensal também aumentou.

Antigamente, tatuagens não eram tão bem vistas na sociedade, mas hoje o cenário é totalmente contrário. Tatuadores muitas vezes são vistos como verdadeiros artistas.

5. Motorista de aplicativo

Para esse trabalho existe “apenas” uma exigência, ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outro fator é que o carro nem precisa ser seu, podendo ser alugado ou até mesmo emprestado.

Além disso, essa é uma daquelas profissões em que você pode fazer a sua própria carga horária.

Vale ressaltar que trabalhar em horários de pico faz com que os aplicativos paguem a mais pelas corridas.

6. Fotógrafo

Para fechar a lista de profissões que ganham mais de R$ 5 mil por mês, estão os fotógrafos.

Esse profissional acaba recebendo bastante, principalmente na área de eventos como casamentos, aniversários e festas em geral.

Em contrapartida, os equipamentos são muito caros e exigem extremo cuidado por se tratarem de itens frágeis.

