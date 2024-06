Contratada para ser babá nos EUA, jovem faz descoberta assustadora ao chegar na casa da família

A vaga parecia tão interessante, tão tentadora, só que o trabalho a ser realizado era bem diferente que o esperado por ela

Magno Oliver - 04 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/TikTok/@verovanedp)

Os serviços de babá são um dos mais requisitados de contratação tanto no Brasil, quanto em outros países pelo mundo à fora.

No entanto, existem algumas particularidades sobre os bastidores dessa profissão que muita gente não faz ideia.

Assim, o caso de uma babá que procurava por vagas de emprego na área chamou atenção por um ponto inusitado e viralizou nas redes sociais, tendo um final bem inesperado.

Uma babá venezuelana que morava nos Estados Unidos recebeu uma oferta de emprego que parecia o trabalho dos sonhos. O TikTok da Verónica (@veronadep) viralizou nas redes ao contar esse relato um tanto inusitado.

Acontece que enquanto a jovem trabalhava em sua área, uma família ofereceu um salário de US$ 35 por hora, seguro saúde, academia e até custos de transporte. Uma proposta muito tentadora.

Interessada, uma vez que ela trabalhava em lugares que pagavam apenas 18 dólares a hora, ela foi pega de surpresa quando a verdade por trás do emprego maravilhoso veio à tona.

“Perguntei ao casal como era o filho deles, para conhecê-lo e ter uma ideia sobre ele. Aí me contaram que ele era um menino muito tímido e pouco falante. ‘Isso nos preocupa muito. Talvez ele seja um bom menino e muito inteligente’, diz ela no vídeo.

“Queria saber quantos anos ele tinha e quais atividades queriam que eu realizasse com o menino”, completou a profissional.

Foi então que Verónica descobriu que, na realidade, o “menino” não era um menor, mas sim um jovem com 23 anos nas costas.

“O casal me revelou que o filho deles tinha 23 anos e eu tive que acompanhá-lo à academia. Perguntei se o jovem tinha alguma deficiência, já que não trabalho nessa área. Não sou especialista no assunto: não tenho nenhuma licenciatura ou curso que me apoie no tratamento destes casos”, pontuou a babá.

Os pais contaram a ela que o filho não tinha deficiência física ou mental. O motivo da contratação era que eles queriam alguém para acompanhá-lo, pois o rapaz era “muito tímido” e também “nunca teve uma namorada”.

Indignada com a real proposta de emprego, ela acabou rejeitando a oferta.

“Fiquei sem palavras. Agradeci pela oportunidade e pelos benefícios, embora tenha respondido que não estava interessado na oferta. Não se tratava do trabalho ao qual me dedicava. Sou cuidadora de crianças pequenas, não sabia que existiam ‘babás’ para jovens adultos”, concluiu.

Confira o vídeo completo da história:

