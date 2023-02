Câmeras flagram motorista invadindo posto de gasolina, destruindo parede e atingindo funcionário em Goiás

Na madrugada deste domingo (26), um jovem de 19 anos, estava trafegando em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. O jovem colidiu contra a parede de uma loja de conveniência de um posto de gasolina e acabou ferindo uma pessoa, em Cachoeira Alta, no Sudoeste de Goiás.

Câmeras de segurança instaladas no posto capturaram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o exato instante no qual o o Fiat/Uno Mille Fire atravessa a parede da loja, jogando escombros e quase atingindo o segurança Ronaldo Batista, que estava trabalhando sentado em uma mesa dentro do local.

Ao chegar no posto, os policiais encontraram o motorista em visível estado de embriaguez e bastante exaltado, com voz arrastada e dificuldade para se equilibrar. Aos agentes, afirmou estar consumindo cerveja desde às 16h do dia anterior, e que voltava de uma festa na “chácara do Gambirinha”. Foi então algemado e conduzido à delegacia, por embriaguez ao volante e lesão corporal dolosa.

“O funcionário ficou levemente ferido, então ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar para a realização de pequenos curativos e pelo susto”, informou a corporação.

Além dos danos estruturais na parede, diversas prateleiras e produtos foram arremessados e danificados no momento da batida.