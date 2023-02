Curto-circuito na rede elétrica deixa moradores de Anápolis sem energia

Um curto-circuito na rede elétrica deixou moradores de Anápolis sem energia, na noite deste domingo (26).

O caso aconteceu no Parque Brasília e, além do bairro, também ficou no escuro o Jardim Itália e outras localidades na região.

A cena do ocorrido foi filmada por populares e compartilhada nas redes sociais.

No vídeo, é possível o exato momento em que se deu o apagão logo após o curto-circuito.

O Portal 6 solicitou posicionamento da Equatorial Energia e aguarda retorno.

Veja as imagens!