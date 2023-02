Jovem mata homem em situação de rua após ser chamado de “corno”; frieza chama atenção

Um caso absurdo marcou a manhã deste domingo (26), após um homem em situação de rua ser assassinado após pedir dinheiro a um jovem de 22 anos, em Quirinópolis, Sudoeste de Goiás.

Conforme apurado pelo Portal 6, o rapaz estava com um amigo, jogando sinuca na porta de um bar, no Centro do município.

Por volta de 7h, a vítima, de 39 anos, passou no local pedindo dinheiro, o que foi negado pelo suposto autor do crime.

Nisso, o homem xingou o jovem de “corno”, o que despertou a ira dele. Dessa forma, o rapaz teria ido atrás dele, agredindo-o com socos e chutes.

Não satisfeito, o suspeito ainda jogou uma pedra contra o rosto da vítima, que caiu desacordado no chão.

Minutos depois, o suposto autor voltou ao local com um revólver, disparando dois tiros contra o homem, que faleceu no local.

Demonstrando completa frieza, o jovem ainda teria pagado a conta no bar e escondeu a arma do crime no “pé” de uma árvore, próxima a um córrego.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local, onde deteve o autor confesso. Cabe agora à Polícia Civil (PC) investigar a ocorrência.