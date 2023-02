Mulher que estava na garupa de motocicleta não resiste e morre na hora em acidente na GO-219

Uma mulher que andava na garupa de uma motocicleta pela GO-219, em trecho entre São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista de Goiás, acabou morrendo na noite deste sábado (25), após sofrer um acidente.

Conforme apurado pelo Portal 6, a passageira, de 41 anos, estava trafegando junto ao condutor, de 31 anos, pela rodovia estadual, por volta das 21h30.

De repente, um carro bateu na traseira da moto, que acabou se desequilibrando e caindo na estrada. O piloto sofreu algumas lesões, mas foi atendido e levado ao Hospital Municipal de Bela Vista consciente.

No entanto, a mulher chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou falecendo no local, vítima de vários traumas.

O condutor do automóvel, por sua vez, fugiu do local do acidente, deixando o veículo para trás. Até o fechamento desta matéria, ele não havia sido identificado.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) fazer as investigações do ocorrido e tomar as devidas providências.