Sucuri enorme surpreende policiais e imagens do momento são intrigantes; veja

Uma equipe de policiais ambientais do município de Umuarama, no Paraná, ficou completamente chocada após visualizar uma das maiores espécies de cobra do planeta pendurada em uma árvore.

A guarnição estava em um patrulhamento rotineiro quando visualizou a sucuri com a cabeça presa em uma armadilha de pesca ilegal. Com isso, o réptil acabou morrendo, com parte do corpo ainda sob a água.

Junto da enorme anaconda, foram encontrados 80 metros de rede de emalhar e 150 metros de corda de espinheis com anzóis, além de peixes ainda vivos.

Segundo o portal Ilustrado, as rondas da guarda ambiental acontece justamente com o intuito de flagrar esse tipo de situação, monitorando crimes contra a fauna e a flora.

No entanto, o susto da corporação foi inegável, já que a sucuri estava pendurada pela cabeça. As imagens capturadas mostram nitidamente o cenário triste.

Inclusive, a cena viralizou na internet, gerando muita comoção entre os usuários. Vale ressaltar que a sucuri não é uma cobra peçonhenta e se alimenta de peixes, anfíbios, jacarés, aves e mamíferos, como capivaras, cutias e afins.

Seres humanos não fazem parte do cardápio principal delas, por isso são identificados pelos animais apenas como sendo um risco.