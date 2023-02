O Aeroporto de Goiânia Santa Genoveva é uma presença marcante para os viajantes que visitam o estado de Goiás por vias aéreas.

Inaugurado em 1955, o porto aéreo se tornou num importante meio de escoamento de produtos e transporte de passageiros.

No entanto, existem algumas curiosidades que todos que passam por lá deveriam saber antes de pegar o próximo voo. Dessa forma, o Portal 6 fez uma lista destacando as principais singularidades do aeroporto. Confira:

6 curiosidades sobre o Aeroporto de Goiânia que todo viajante precisa saber

1. Ele é internacional

Em primeiro lugar, essa informação pode surpreender quem não visita a capital de Goiás há algum tempo. Foi apenas em 2020 que o Aeroporto Santa Genoveva obteve autorização para operar voos internacionais.

Recentemente, a CCR Aeroportos, empresa que administra o porto aéreo de Goiânia, anunciou que uma nova rota de voos para o Caribe, partindo do município goiano.

2. Ele tem sala VIP

Localizado em frente aos portões 7 e 8, o W Lounge oferece uma experiência um pouco mais confortável e privativa para os viajantes que passam pelo Aeroporto Internacional de Goiânia.

Dentre as comodidades oferecidas estão: acesso para deficientes; ar condicionado; bebidas alcóolicas; informações dos voos; acesso a internet e wi-fi; jornais/revistas; televisões e sinal de telefonia móvel.

3. Número de passageiros tem crescido

Conforme dados divulgados pela CCR Aeroportos, mais de 191 mil passageiros marcaram presença no porto aéreo da capital goiana entre 15 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023.

Esse número representa um aumento de 29% de público, se comparado ao mesmo período de 2019, o último antes da pandemia de Covid-19 – que afetou drasticamente a circulação por vias aéreas.

4. Não foi o primeiro aeroporto de Goiânia

Apesar de ter uma longa história de mais de 60 anos, o Santa Genoveva não foi o primeiro porto aéreo fundado em Goiânia.

Antes, a cidade tinha um outro aeroporto, fundado em 1938 e que operou até 1950. Atualmente, o espaço onde ficavam as duas pistas de pouso se tornou o Setor Aeroporto.

Para se ter uma noção, o terminal aéreo ficava em um local por onde correm as avenidas Tocantins e Paranaíba nos dias de hoje.

5. Companhias aéreas

O moderno Aeroporto Internacional de Goiânia abriu diversas portas dentro de Goiás. Dessa forma, algumas companhias aéreas fazem o transporte dos passageiros dentro das instalações do porto aéreo.

No entanto, são apenas cinco operando atualmente: Avianca, Azul, Gol, Latam e Voepass (antiga Passaredo).

6. Serviços prestados

Por fim, os visitantes que passam pelo Santa Genoveva podem aproveitar diversos serviços complementares dentro do aeroporto.

Isso porque, nas instalações do terminal aéreo, são oferecidos: alimentação, aluguel de carros, bancos, casas de câmbio, lojas diversas, dentre outros.

Além disso, órgãos públicos se encontram no aeroporto, fazendo a fiscalização das bagagens e passageiros, e até mesmo oferecendo ajuda para quem precisa.

São eles: Achados e Perdidos; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Centro de Atendimento ao Turista (CAT); Juizado da Infância e Juventude; Polícia Federal e Militar; Ministério da Agricultura e Receita Federal.