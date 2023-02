6 restaurantes e padarias que pedem parada obrigatória para conhecer culinária goiana

As estradas goianas são rodeadas de paisagens deslumbrantes do nosso belo Cerrado. Você pode encontrar pequizeiros, plantações que parecem mares de milho e bois graciosos curtindo o sol. Para além da flora e fauna, as estradas goianas guardam verdadeiros tesouros da culinária goiana: os restaurantes e as padarias.

Quem gosta de uma boa viagem sabe que um dos melhores jeitos de conhecer uma região é pelo caminho das estradas. Goiás não é diferente, com restaurantes e padarias que mostram a amada culinária goiana. Veja quais são as paradas obrigatórias da sua próxima viagem.

1. Jerivá

O restaurante é clássico no roteiro de viagens pela BR-060. Com mais de 40 anos de história, o Jerivá quase não tinha concorrência quando se trata de paradas na estrada. Assim, com um ambiente familiar e um empório tradicional, quem quer conhecer a culinária goiana precisa parar no Jerivá.

Além de oferecer biscoitos, salgados e as tradicionais empadas goianas, o restaurante também conta com um armazém com produtos típicos como doce de leite, diversos queijos e mais.

Onde fica: Rodovia BR-060, s/n km 91 Caixa Postal 4 – Zona Rural, Abadiânia

BR-060 – Sentido Gyn (Unidade 1)

Contato: (62) 3343-1120 / (62) 3343-1201

Onde fica: Rodovia BR-060, s/n km 62 Caixa Postal 4 – Zona Rural, Abadiânia

BR-060 – Sentido BSB (Unidade 2)

Contato: (62) 3343-2468

2. Ficus

O Ficus chama atenção de qualquer um que passa pela rodovia BR-060 por conta de sua grandiosidade. Por lá, você pode encontrar uma variedade de opções gastronômicas, desde salgados fritos e assados até as amadas pamonhas.

Onde fica: Rodovia BR-060, Km 75, 6281, Abadiânia (GO), 72940-000

Contato: (62) 9837-6889

3. Sabor Goiano

O restaurante Sabor Goiano nasceu com o objetivo de atender os viajantes entre Anápolis e Brasília. Essa parada obrigatória oferece não só refeições típicas, como também uma choperia, sorveteria e empório. Para aqueles que viajam pela manhã, o café da manhã all inclusive possui opções variadas.

Onde fica: Km 59 da Rodovia BR-060, entre Brasília e Anápolis

Contato: (62) 3343-1888

4. Castelo 21

Diferente de tudo ao seu redor, o Castelo 21 possui uma aparência medieval com um tom forte de vermelho, impossível de não ver. Mas, lá dentro, oferecem opções da culinária goiana, com churrasco, bufê regional e diversas opções de lanche, além de um bufê árabe.

Onde fica: BR-060, 21 – Setor Norte Ferroviário II, Goiânia

Contato: (61) 99923-6544

5. Route 60

O Route 60 é uma parada obrigatória para os viajantes que buscam conforto durante a viagem, com Wi-Fi grátis, brinquedoteca, mirante e área de relaxamento. Além disso, é claro, oferece opções de lanche, almoço e mais. Pelos domingos, você ainda pode encontrar uma reunião de café da manhã de motociclistas.

Onde fica: Rodovia BR 060, s/n – Zona Rural, Abadiânia

Contato: (62) 3343-2209

6. Kibarlana

Para os amantes de um bom quibe recheado, a Kibarlana é, sem dúvidas, uma parada obrigatória. Inaugurada em 1997, por Hermes Bras da Silva, são diversos sabores de quibe: carne com castanha, muçarela; orégano e tomate, catupiry; frango com catupiry; o “Goiano” – com frango, guariroba e pequi, e mais

Onde fica: Rua Alaor Marçal Victor nº 03, Piracanjuba

Contato: (64) 3405-3462