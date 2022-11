Conheça o vilarejo que é um pedacinho de praia no meio do Cerrado goiano

Próximo à Chapada dos Veadeiros, a Vila de São Jorge é um pequeno vilarejo cravado no Cerrado goiano. Distante 35 km de Alto Paraíso, o local é uma das bases preferidas por quem deseja explorar a região turística.

Apesar do crescimento ao redor, o lugar mantém o apego ao passado, com o ar bucólico e as ruas de chão batido, sem abraçar a modernidade.

A sede do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado a cerca de 1 km do centro da Vila de São Jorge, sendo uma excelente porta de entrada para a atração.

No entanto, o visitante não deve se limitar a apenas explorar o parque. As cachoeiras ao redor também são uma ótima pedida para quem gosta do contato com a natureza.

Dentre as atrações se destacam a Cachoeira do Segredo, a Trilha para o Mirante da Janela com a Cachoeira do Abismo, as Cachoeiras Almécegas I e II, a Cachoeira São Bento, a Cachoeira Raizama, as piscinas de águas termais e o Vale da Lua.

O local também abriga diversas pousadas, com um charme incomparável, além de várias lojinhas de artesanatos e restaurantes que valorizam a culinária regional.