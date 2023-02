Desvio de aposentadoria foi crime que mais cresceu, aponta Delegacia de Idosos de Anápolis

Desvio de aposentadoria foi o crime contra idosos mais recorrente em Anápolis, em especial após o período da pandemia, segundo apontou o delegado Manoel Vanderic, da Polícia Civil (PC) de Anápolis.

Ao Portal 6, ele explicou que a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) recebe de 10 à 15 denúncias todos os dias, de casos de violência psicológica, ameaça, injúria, discriminação, abandono e negligência.

Entretanto, devido ao alto volume, utilizam a dinâmica de operações para realizar as visitas e verificar in loco a situação de cada idoso. “Nós fazemos uma visita na casa da vítima para averiguarmos a situação, porque uma considerável parte não procede”, explica.

Assim, foi realizada em Anápolis, entre os dias 23 e 24 de fevereiro, a Operação Arrimo. 42 denúncias foram atendidas em dois dias de trabalho intensivo.

As investigações são feitas através da divisão de setores da cidade e da zona rural entre as equipes. Dois casos chamaram atenção pela necessidade de atendimento médico, com idosos apresentando escaras e sério nível de desnutrição.

De acordo com o protocolo, eles foram internados e serão encaminhados para abrigos da cidade, por não possuírem parentes que estejam aptos a assisti-los.

Outros três casos foram encaminhados diretamente para abrigos, por conta dos agressores serem os próprios parentes. Já quatro foram encaminhados aos cuidados de outros parentes.

Serão instaurados 15 inquéritos para apurar os casos denunciados que foram percebidos como procedentes.

O delegado explicou que o protocolo da delegacia do idoso de Anápolis é voltado para o bem-estar da vítima, acima de preocupações jurídicas. A maior parte dos idosos, de idade avançada, apresenta quadros de demência e alzheimer, tratados de maneira insuficiente pela saúde pública.

Além disso, pontuou que os abrigos de Anápolis estão super lotados, tornando a situação ainda mais desafiadora.

“Não só a família, mas em especial o Poder Público, são responsáveis por uma situação generalizada de desamparo dos idosos.”

Todos que tiverem conhecimento de casos semelhantes, podem fazer a denúncia anônima pelo Disque-denúncia 197.