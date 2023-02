Divulgados editais para quem quer moradia gratuita em oito cidades de Goiás; veja quais

Foi publicado pelo Governo de Goiás, na segunda-feira (27), os editais com as regras de inscrição para participar da primeira etapa do programa “Pra Ter Onde Morar”.

O projeto visa disponibilizar 369 moradias gratuitas em 30 municípios do estado. Até o momento, oito editais foram divulgados pelo órgão para as cidades de Rio Verde, Iporá, Santo Antônio do Descoberto, Campestre de Goiás, Mairipotaba, Cristianópolis, São João da Paraúna e Damolândia.

Para participar do programa, um membro da família deve acessar o site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e realizar o cadastro.

Além do preenchimento do formulário, o grupo familiar também deve cumprir alguns requisitos, como: ter renda total de até um salário mínimo; não ter sido beneficiado em um programa de moradia; ser inscrito no CadÚnico e morar no município que vai concorrer à casa há pelo menos três anos.

O projeto é composto por três etapas. A expectativa é que, ao final delas, seis mil casas sejam entregues em 130 municípios goianos.

Vale lembrar que as moradias possuem sala de estar/jantar, cozinha, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado e circulação.

Mais informações sobre os editais e as oportunidades estão disponíveis aqui.