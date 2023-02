Mulher tira prêmio de mais de R$ 600 mil, mas não poderá levar pelo que fez depois

Uma mulher encontrou uma batata chips em um pacote de salgadinhos, se impressionou com o formato, mas a comeu logo em seguida, por não saber que se tratava de um lanche premiado.

Dawn Sagar, que é caixa do supermercado na Inglaterra, tornou a história pública e disse os detalhes completos. No relato, a mãe de duas crianças explicou que não estava ciente da promoção e pegou um pacote por acaso.

Enquanto se deliciava com os chips, encontrou uma batata com o formato perfeito de um coração. No momento, ela se impressionou, tirou uma foto, publicou, mas comeu o salgadinho logo em seguida.

Foi só então que os amigos informaram que Dawn poderia receber o valor de £ 100 mil (cerca de R$ 620 mil) se tivesse guardado o coração e informado à empresa responsável pela comida.

Depois do choque, a caixa de supermercado ficou tranquila. Ela afirmou não ter se abalado, pois todo esse dinheiro poderia modificá-la, a tornando um pouco mesquinha.

“Todos estão, ‘meu Deus você poderia ter ganhado todo esse dinheiro’, mas isso não importa. Eu não ganhei. E talvez isso iria me fazer ficar miserável”, disse Dawn.

“Como não ganhei, isso agora não faz a menor diferença”, finalizou a britânica.