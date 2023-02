Preso em Anápolis homem condenado por ter matado Leonardo Pareja

José Carlos dos Santos, de 51 anos, foi preso na noite de segunda-feira (27), em Anápolis. Ele é condenado, junto com outros quatro homens, pela morte de Leonardo Pareja – um dos criminosos mais conhecidos de Goiás por ter como suas principais digitais, a ousadia e o deboche contra a polícia.

José Carlos foi condenado a mais de 45 anos de prisão e estava foragido desde 2018 – quando foi expedido o mandado de prisão. Outras cinco pessoas foram condenadas pelo crime: Eduardo Rodrigues de Siqueira (morto dentro do presídio em 2018), Eurípedes Dutra Siqueira, José Carlos dos Santos, Ivan Cassiano da Costa e Raimundo Pereira do Carmo Filho.

Entenda

O primeiro crime de Leonardo Pareja, ocorrido em 1995 em Salvador, dava trilhava a ousadia que o acompanhou ao longo da criminalidade. Ele sequestrou uma adolescente de 16 anos – que nada mais era do que sobrinha do então senador Antônio Carlos Magalhães.

Ele a fez refém por três dias e fugiu, se entregando um mês depois de dar várias voltas nas polícias de três estados.

Após preso, ele também foi o ‘chefe’ de uma rebelião no antigo Cepaigo que durou seis dias. Pareja conseguiu fugir ao fim da rebelião levando consigo outros seis reféns.

Segundo as investigações, a morte dele foi planejada após ele informar à direção do presídio um plano de fuga de detentos por meio de um túnel construído no antigo Cepaigo.