Bluefit se manifesta após mulher levar soco de PM em unidade de Goiânia

A academia Bluefit do Setor Central, em Goiânia, se manifestou após uma câmera de segurança flagrar um policial militar, de 27 anos, agredindo uma jovem, de 18 anos, com um soco no rosto. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (28).

Em nota enviada ao G1, o estabelecimento afirmou que o homem não faz mais parte do quadro de alunos e que a unidade está oferecendo apoio à vítima.

O comércio também ressaltou que a unidade “não compactua com nenhuma atitude de agressão” e que todo e qualquer tipo de violência é repudiada pelo comércio.

A Polícia Militar também se manifestou sobre o assunto e revelou que um procedimento administrativo foi instaurado a fim de “apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido”. A instituição também afirmou que todas as providências cabíveis foram adotadas.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC). Em depoimento, a vítima alegou que a ação teria sido motivada por uma discussão para ver quem utilizaria o aparelho.

De acordo com ela, o militar começou a encará-la após a esposa dele pedir para usar um aparelho enquanto ela descansava no equipamento entre um exercício e outro – o que foi negado.

Após a resposta, a vítima afirmou que o profissional teria ficado incomodado e passou a tentar amedrontá-la pelo o olhar. Logo em seguida, ela comentou o caso com alguns colegas próximos e, nesse momento, o policial se dirigiu até o local dando início ao bate-boca e briga.