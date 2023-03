Goiânia recebe concerto em tributo a banda Beatles ainda neste fim de semana

Para matar a saudade da banda Beatles, o Teatro Rio Vermelho em Goiânia receberá, no dia 06 de maio, um tributo ao grupo musical.

Intitulado de “Hey Jude e Orquestra”, o espetáculo está previsto para começar a partir das 21h e contará com a participação dos artistas César Kiles (Paul McCartney), André Dias (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon).

Os ingressos já estão disponíveis no site Bilheteria Digital e os valores variam de R$ 70 (meia) até R$ 140 (inteira).

Há também a opção de adquirir o bilhete, pelo metade do preço da inteira, por meio da entrada solidária. Para isso, os consumidores devem entregar, no dia e na porta do evento, um quilo de alimento não perecível.

O evento visa homenagear a trajetória dos artistas ao relembrar alguns sucessos da banda, como “I want to hold your hands”, “Help”, “Let it be”, “Hey jude” e “Something”.