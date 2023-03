Homem corre para igreja após esfaquear a ex e as duas filhas pequenas dela

Um homem de 36 anos foi preso nesta terça-feira (28), em Senador Canedo, suspeito de ter esfaqueado a ex e as duas filhas pequenas dela.

O caso ocorreu na manhã do mesmo dia, no Residencial Ecológico Araguaia. Conforme apurado pelo Portal 6, o investigado foi até a casa da vítima, após ela ter dado fim ao relacionamento com ele e ter supostamente o tratado mal na noite anterior.

Dessa forma, o homem pegou uma faca e foi até o domicílio da mulher, de 35 anos. No momento em que ele tentou adentrar ao local, foi impedido pela proprietária.

Foi nesse momento que o suspeito puxou a lâmina da cintura e começou a agredir a vítima, com vários golpes na região do tórax e membros superiores.

Vendo a situação, as duas filhas da mulher – que não tiveram a idade revelada, mas seriam menores – tentaram afastar o investigado, mas acabaram feridas também.

Após o crime, o homem fugiu do local, se escondendo em uma mata que havia por perto. Ele só foi localizado à noite, depois de correr para uma igreja da região.

A Polícia Militar (PM) foi até o templo e efetuou a prisão do suspeito ali mesmo, conduzindo ele até a delegacia, para que as devidas providências fossem tomadas.

As três vítimas do investigado precisaram de atendimentos médicos, sendo que a mãe, em estado mais grave, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia.