Jovem fica impressionado com a recompensa que recebeu após encontrar e devolver cheque milionário

Imagine estar andando nas ruas e se deparar com um cheque milionário no meio da rua. Você devolveria o valor para o dono ou manteria para si mesmo?

Foi exatamente o que aconteceu com o alemão Anouar G., de 38 anos, na estação de trem de Frankfurt, município na Alemanha.

Segundo o portal Bild, o homem estava embarcando no transporte ferroviário, para visitar a mãe, quando se deparou com o documento no chão.

Ao pegar o cheque, o rapaz foi surpreendido com a quantia contida no título de crédito: eram exatamente $4.631.538,80.

Além disso, o pedaço de papel continha o nome de uma rede de supermercados do país como remetente, sendo que a destinatária era uma empresa de confeitaria alemã.

Depois de refletir sobre o que faria, Anouar decidiu que devolveria o cheque para o local certo. Dessa forma, ele entrou em contato com a empresa de confeitaria, para saber o que fazer com o papel.

Ao falar com a área jurídica da companhia, o homem foi orientado a picar o documento imediatamente e mandar uma fotos dos pedaços.

Sendo assim, o rapaz seguiu as instruções e, alguns dias depois, recebeu uma encomenda de agradecimento da empresa pelo correios.

O alemão foi todo animado para descobrir o que havia sido enviado, ficando muito impressionado após abrir o recebido.

Isso porque, dentro dele, havia seis pacotes de gomas em formato de ursinhos. “Foi uma recompensa bastante barata”, admitiu Anouar em um vídeo que publicou nas redes sociais.

A publicação com o relato dele viralizou nas redes sociais e a empresa alemã teve de vir a público se posicionar sobre o caso.

Ela afirmou que se tratava de um pacote de agradecimentos padrão e se justificou: “Como era um cheque cruzado, ninguém além de nossa empresa poderia descontá-lo”.