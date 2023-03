Mãe que teve 12 filhos revela que colocou o nome de todos com a mesma letra e explica o porquê

Não é mais tão comum encontrar pais desejando ter mais de dois ou três filhos, mas uma família quis ir além e teve 12, em um prazo de 12 anos, e curiosamente todos começando com a mesma letra no nome.

Parece inacreditável, não é? Mas a norte-americana, Courtney Rogers, de 38 anos, contou ao The Sun como foi que tudo aconteceu. Segundo ela, o casal nunca usou métodos contraceptivos.

Então, vieram as primeiras gravidez. “Nós dois temos nomes difíceis com ‘C’. Achei que seria legal se fizéssemos isso com nossos filhos também. No começo, você não tem ideia de quantos filhos vai ter. Então, chega a um ponto em que não dá para desistir”, disse ao jornal britânico.

“Foi um pouco mais difícil, principalmente com as meninas, já que meu estilo não é muito de nomes tradicionais, como Catherine ou Caroline. Tive que ser um pouco mais criativa com os nomes femininos”, confessou.

Apesar de ser muito realizada com os filhos, o esposo e as escolhas, a mãe admitiu receber muitas críticas. “Algumas pessoas são hostis na internet. Elas dizem que não tenho criatividade”, pontuou.

“Eu só estava fazendo isso porque, no começo, nem eu, nem meu marido tínhamos ideia de que teríamos doze filhos”, contou.

A família, atualmente, vive no Novo México (EUA) e é constituída pelos pais Courtney e Chris, e os filhos Clint, de 12 anos, Clay, de 11, Cade, 10, Callie, 09, Cash, 08, Colt and Case, 07, Calena, 05, Caydie, 04, Caralee, 03, Caris, 02, e a bebê Cambria, que ainda completará um ano.

A matriarca confessa que se esforça em todos os aniversários, para que nenhum se sinta menos importante. “Sempre tentei fazer com que se sentissem especiais. Sempre dou a eles seu próprio dia, com seu próprio bolo, qualquer bolo que eles quiserem”, relatou.

Confira!